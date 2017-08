S čím může Audi ještě ohromit své zákazníky? Je ještě vůbec něco, co by mohlo ty velmi bohaté zákazníky překvapit, co by je mohlo přesvědčit, že právě Audi je ta pravá značka? Vždyť už ve velkém měřítku si to říkají. Tak jak je udržet a zase kousek ukrojit třeba mnichovské či stuttgartské značce? My si sedli do jednoho z pár předprodukčních vozů a musíme říct, že obě konkurenční automobilky by se měly bát. Je to… jak to jen říct… je to prostě hi-tech srdce zabalené do automobilové klasiky.

První dojem

Tak ten první dojem není nic moc. Prostě Audi. Velké černé Audi. Ohromná maska, velké logo, velká kola. Ale jinak nic moc. Ale to je ten správný tah. Zákazníci téhle značky jsou konzervativní. Manažer nechce divočinu. Tohle je přesně to, co je zapotřebí. Auto s klasickými tvary, které svými detaily oslní.

Audi A8

FOTO: Audi

Jaké to jsou? Třeba zadní světla. Tady zaujme spojení obou zadních svítilen světelným páskem. Ale to není všechno. Jsou z OLED displejů, takže se s nimi dá kouzlit. Rozbalují se, když auto startuje, sbalují se, když se vypíná. Mají rozdílné intenzity svícení ve dne a v noci, mají… Nebudeme to rozebírat. Tohle je hodně velký luxus. Když si vezmete, že OLED mobilů a televizí je dnes jako šafránu a tady z toho je udělaná skoro celá záď, pochopíte.

Audi A8 - zadek v OLED

FOTO: Audi

A co předek? Zase ta světla. Laserová Matrix HD už nově necloní pouze v horizontálním, ale už i ve vertikálním směru. Pracují s navigací, dokážou odclonit příliš svítící značky, přizpůsobují se pomalu i náladě cestujících.

Druhý dojem

A teď interiér. Tak tohle je právě to, proč se manažeři pro Audi A8 rozhodnou. Tohle je nová dimenze luxusu. Že za volantem je virtuální kokpit v HD displeji je asi jasné. Ale třeba uprostřed je velká černá hladká plocha, na které se rozsvítí 10,1palcový displej. Je to systém, kde si může majitel měnit prakticky všechno – od rozvržení dlaždic až po zvukovou a haptickou odezvu při klikání. A pod ním je další displej! 8,6 palců bylo ještě před rokem špičkou u drtivé většiny aut na trhu. Tady je tenhle displej brán jako obslužný na klimatizaci a dotykové ovládání MMI systému.

Audi A8

FOTO: Audi

A vzadu je další displej. Mezi sedadly je vyjímatelný kousek, kterým lze nastavit opět prakticky cokoliv – od pozice předních sedadel, nastavení barev a jasu osvětlení interiéru až třeba po odklopení opěrky pro nohy a masáž chodidel. Vážně, nekecáme.

Drobností se pak už jeví skryté výdechy klimatizace, které se po zapnutí vysunou z přístrojovky, super-super-super audiosystém Bang&Olufsen, který nabízí 3D prostorový zvuk nejen na předních, ale i zadních sedadlech. Zajímavé je i panoramatická střecha (tady tedy nebyla), kterou je možné otevřít nejen tak, aby byla díra nad předními, ale i zadními sedadly.

Třetí pohled

Technicky je auto zatím v průměru. Proč? No protože zatím jsou v nabídce pouze šestiválce o objemu tři litry. Vznětová jednotka má 210 kW, zážehová 250 kW. Jenže nebude trvat dlouho a přijdou i osmiválce o objemu čtyři litry (jaro 2018). Vznětová verze nabídne 320 a zážehová 338 kW. Komu to bude málo, počká si na vrchol – W12 (léto 2018)! Tady bude výkon velmi dostatečných 430 kW.

Kdo chce hledět na ekologii, dostane možnost se vyžít se zážehovým šestiválcem doplněným elektromotorem. Půjde o mild hybrid, který bude mít dojezd 50 km pouze na elektrický pohon. Vše je zapojeno v nové 48voltové soustavě, která má větší sílu, takže si může dovolit takové věci, jako je vypínání motoru už ve 22 km/h, plachtění po silnici i vysokou rychlostí až po dobu 40 sekund s vypnutým spalovacím motorem apod.

A komu to bude ještě málo, bude v nabídce i e-tron, ale ten až v létě 2019.

Audi A8

FOTO: Audi

A k tomu pohon všech kol (žádné podivné rádoby quattro, ale opravdové mechanické quattro, jak ho máme rádi), které je možné doplnit třeba sportovním diferenciálem, superchytrým podvozkem. Ten dokáže třeba zjistit, že do auta narazí jiný vůz, a tak přizvedne bok tak, aby plná síla nárazu nešla do oblasti kyčlí cestujících, ale do pevnostní klece vozu apod. Samozřejmě že je tu i možnost natáčecí zadní nápravy.

Dohromady

Ty pohledy nám stačily. Tohle auto má nabito moderní elektronikou, hypermoderními technologiemi, které minimálně další rok nebude mít jen tak kdovíjaký konkurent. Takže za nás palec nahoru. Jen ty ceny. Ty ještě neznáme. Na začátku září začne prodej, takže se dozvíme i je.