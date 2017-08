Nebo naopak můžeme říct, že je to benzíňák, který nepotřebuje zapalovací svíčku. Obě verze jsou správně. Motor Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI) totiž tankuje benzín, ale díky vysoké kompresní hodnotě jej zapaluje pomocí komprese, jak je tomu u dieselu.

Prvním autem, které bude mít nový motor, bude nová Mazda 3

FOTO: Mazda

Tahle technika už hrála určitou roli u mnoha firem – od Mercedesu, přes Ricardo, Bosch až třeba po GM. Ale nikdo se jí neodvážil přesunout z výzkumných stolic až do sériové výroby. Problémů je tady až dost. Především je to samotné spalování. Kontrolovat jeho průběh je neskutečně obtížné, protože průběh předplamenných reakcí je v tomto případě příliš rychlý a neuříditelný. Prostě dochází příliš často k samovznícení paliva. Takže základem je superdobré chlazení.

Mazda tuhle technologii ale dokázala zvládnout a prvním autem bude právě Mazda 3. Sám motor se představí ještě o pár týdnů dřív. Co bude mít za hodnoty, to zatím nevíme. Podle neoficiálních informací má tenhle agregát dát na triko všem hybridům a rádoby ekologickým vozům. Ideální hoření totiž znamená vysoký výkon, nízkou spotřebu a emise. Tak především ta spotřeba by měla spadnout někam k 3,3 l na 100 km při účinnosti motoru kolem 50 %!

Už se na nový motor těšíme. Může totiž ukázat, že automobilky prostě spalovací motory odepsaly, protože je pro ně bylo jednodušší falšovat výsledky spotřeby a k motoru přilepit elektromotor, než vyvíjet účinnější spalovací agregáty. Přitom nápady a cesty tu jsou.