Před nedávnem jsme vám přinesli zprávu, že Volkswagen oficiálně oznámil, že jednou budou akumulátory nedostatkové zboží, protože ta výrobní kapacita pro celý svět, která je dnes, bude za pár let stačit maximálně právě koncernu VW. [celá zpráva]

A jak to vypadá, budoucnost, o které Volkswagen hovořil v rozmezí let, je už tady. Tesla najednou odepsala ze svých akcií až 20 procent, což bylo dáno nižšími prodeji modelu S a X. Jenže Elon Musk tuto nepříjemnost před investory vysvětlil tím, že Tesla nemá problém se zakázkami, ale problém s akumulátory, protože jejich Gigafactory, kde se budou milióny akumulátorů vyrábět, ještě není hotová.

Stejný problém, i když trochu menšího rázu, hlásí opačná část zeměkoule. V Koreji koncern Hyundai vyrábí model Ioniq, což je elektromobil, který se vyváží do celého světa, včetně ČR. Vyrábí se jich stále malé množství – nějakých 14 400 ročně, což je proti Tesle žalostně málo. Jenže zájem se zvyšuje a Hyundai chce navýšit výrobu na 21 600 ročně. To však asi nepůjde. Vrchní dodavatel akumulátorů LG Chem totiž nestíhá. Sotva zvládal původní hodnotu a ta nová je už opravdu dost prekérní.

Kobalt a lithium



Jaký je důvod takových problémů? Především je to nedostatek výrobních kapacit pro moderní akumulátorové sety. Těch bude v budoucnu zapotřebí stále víc a víc. Ovšem je tu ještě jeden velký důvod, nedostatek vzácných kovů, které se do akumulátorů dávají. O nich se málo píše a už vůbec nemluví nahlas, protože automobilky se tak trochu stydí za to, že něco takového vůbec mohou používat.

Jde třeba o kobalt, jehož dvě třetiny světových zásob jsou v Demokratické republice Kongo, která ovšem s demokracií nemá moc společného a vývoz kobaltu odtud je neustále problematický jak z etického, tak cenového hlediska. A tak jeho cena letí nahoru. Dalším prvkem je lithium, kterého je pro současnou potřebu ještě celkem dost, a pokud se otevřou další doly, z nichž jeden by měl být v ČR, pak jeho množství bude na zachycení hlavní vlny náporu elektromobilů stačit.