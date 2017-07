Jde o upravený Land Rover Defender, navíc je to historická rarita. Jde totiž o druhou generaci terénní legendy, kterou v roce 1958 koupil a upravil James A. Cuthbertson z Biggaru ve skotském Lanarkshiru.

Upravil tehdy takto dvacet aut, která měla sloužit především v armádě. Není známo, kolik z nich se dochovalo, jeden nádherný a unikátní kousek v perfektním stavu určitě.

1958 Cuthbertson Land Rover

FOTO: Bonhams

Úprava je poměrně dramatická, vždyť tohle auto mělo projet i tam, kde těžký tank zapadne. Výhodou bylo, že Land Rover Defender má klasickou rámovou konstrukci. Auto tedy jen přišlo o kola, k nápravnicím byly přidělány úchyty sekundárního rámu, na kterém jsou umístěny komponenty spodních pojezdových kol.

Nejobtížnější je přimět toto monstrum zatáčet, je to proto řešeno vlastním pohonem, řidič by to opravdu ručně nezvládl.

1958 Cuthbertson Land Rover

Auto určitě netrhne rekordy na Nürburgringu, vždyť maximální rychlost je pouhých 32 km/h. Ale budete s ním určitě vidět.

Další výhoda je v ceně. V rámci aukce Goodwood Revival se očekává, že se vůz prodá do sumy 1,8 miliónu korun. Za nový Range Rover byste dali přes 2,6 miliónu korun.