Giannini Automobili je firma, která má velmi dlouhou historii. Založena byla už v roce 1885 jako opravárenská dílna. Pak se specializovala na opravy a úpravy vozů Fiat, s nimiž se zúčastňovala mnoha závodů. Samozřejmě že hlavní zájem je sice v oblasti prodeje a servisu, ale tuning nikdy nevymizel.

A teď firma představila něco, co bychom mohli nazvat na první pohled Fiatem 500, ale neuděláme to. Jde totiž jen o pěknou tvářičku tohoto vozu. Pod ním je to zcela jiné.

Motor totiž dostal přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,75 litru z Alfy Romeo 4C. Ovšem naladěný na 261 kW (350 koní). Samozřejmě že poslat ho nad přední nápravu by byla sebevražda, a tak se motor nastěhoval po vzoru Renaultu 5 Turbo za přední sedačky. Zavěšení kol je samozřejmě zcela nové. Třeba o pružení se starají pushrody Öhlins, a to jak vpředu, tak i vzadu.

Brzdy pocházejí od Bremba. Vepředu pracují třmeny s šesti pístky, takže brzdná síla lehoučkého auta bude děsivá. Ovšem děsivá je i cena vozu. Sice jich nebude vyrobeno víc než 100 kusů, ale uvidíme, kdo si nakonec koupí tuhle krásku v přepočtu za 3,5 miliónu korun.