To, že Jeep už dávno opustil svou pozici výrobce tvrdých offroadů, víme všichni. Postupně zkouší prorazit mezi druhy vozidel, s nimiž zatím neměl ani žádné zkušenosti. Někdy to vyjde, jindy moc ne. Stále táhnou modely Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler. V menších SUV pak dlouho čekal Jeep na úspěch, až se dostavil s malým Renegadem. To, co bude následovat je logický krok, který si vynutily emisní předpisy, zájem zákazníků i tlak konkurence – posun do 21. století jak po stránce designu, výbavy, tak i pohonu.

Jeep Yuntu Concept by tak mohl být první vlaštovkou k novému vozu, který nabídne ultramoderní elektronickou výbavu, novodobý design a hybridní pohon. Ano, tohle auto nespoléhá jen na elektriku, jako třeba česká Škoda Vision E nebo hromady dalších aut v Šanghaji představené, ale na hybrid.

Nevíme přesně, co za agregát a elektromotor spolu pracují, ale je jasné, že terénní auto je přece jen trochu víc orientované na spalovací motor než na elektriku. Tu si v lese z kanystru nedolijete.

Automobil vizuálně přebírá prvky z Jeepu Cherokee, ale interiér je supermoderní. Bylo by mylné říkat, že někde je nějaký displej. On je vlastně všude. Hlavně přístrojová deska je jedno velké elektronické dotykové panoptikum, ale i další dvě řady sedadel (auto je šestimístné) mají neuvěřitelné množství obrazovek.

Líbil by se vám automobil? Je možné, že auto je základním pilířem budoucnosti nejen značky Jeep, ale i Fiatu. Podepsaná spolupráce na vývoji nového společného projektu není jen tak.