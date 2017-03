Vzhled velké Audi Q8 asi netřeba představovat. Ve sportovním kabátu navíc vypadá opravdu moc pěkně. Pravděpodobně něco podobného nabídne postupně značka Audi v rámci svých individualizací jako nadstavbu nad R paket.

Audi Q8 Sport Concept

FOTO: Audi

Audi Q8 Sport Concept

FOTO: Audi

Takže se vraťme k té důležité a zajímavé technice. Základem je vidlicový šestiválec o objemu tři litry spalující benzín, tedy s označením TFSI. Ten má výkon 331 kW (450 k). Na něm je zajímavé to, že vzduch do motoru honí kompresor poháněný elektřinou. Ten se na provozních 70 000 ot./min dostane za pouhých 250 milisekund. To je neuvěřitelná hodnota. Takže nikdo nikdy nepostřehne jakýkoli náznak turboefektu. Naopak.

Audi Q8 Sport Concept

FOTO: Audi

Audi Q8 Sport Concept

FOTO: Audi

Jenže to není všechno. 42voltová elektrická soustava totiž ještě zásobuje elektromotor, jenž funguje jako duální startér-generátor. Ten zásobuje malý akumulátor o kapacitě 0,9 kWh. Tady je vidět, že na nějaké velké ježdění na elektřinu to není. Ale může popojíždět v koloně, parkovat, zrychlovat apod. Výkon elektromotoru je 20 kW a točivý moment je 170 Nm.

Celkově tedy soustava nabízí 350 kW (476 koní) a 700 Nm. Koncept zrychlí z klidu na stovku za 4,7 sekundy a maximální rychlost je 274 km/h. Podle automobilky se díky použití elektřiny snížila spotřeba zhruba o jeden litr, takže nádrž o objemu 85 litrů by měla vystačit na cca 1200 km jízdy. Kombinovaná spotřeba u tohoto velkého SUV by měla totiž být asi 7,1 l na 100 km.

Audi Q8 Sport Concept

FOTO: Audi