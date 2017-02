Koncern Jaguar Land Rover si zvykl, že jejich premiéry jsou opulentní a odehrávají se jinde než na nějakém autosalonu. Premiéra velaru bude 1. března v Londýně. Takže těsně před autosalonem, kdy všechny značky už víceméně své novinky představily pomocí fotografií nebo do poslední chvíle tají to, co odhalí až na pódiu nejdůležitějšího autosalonu Evropy.

Nový model Velar se zařadí mezi Range Rover Evoque a Range Rover Sport. Je to mezera, která být vyplněna prostě musí a už dávno se spekulovalo, že právě tady chybí auto, po kterém je u zákazníků hlad.

Range Rover Velar

FOTO: Land Rover

Základem by měl být Jaguar F-Pace, což samozřejmě je velmi logické. Toto SUV z koncernu je přibližně stejně velké, stejně kvalitní a byla by chyba ho nevyužít. Cenu samozřejmě ještě neznáme, ale zahraniční média interpolací odvozují, že by měla začínat v přepočtu někde na 1,4 miliónu korunách.

Na závěr bychom ještě měli odhalit, proč se vůz jmenuje Velar. Je to tradiční jméno téhle značky, ale ne používané sériově. V šedesátých letech bylo jméno Velar používáno v rámci předsériových vozidel první generace modelu Range Rover.