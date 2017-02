Když někde čteme informace o novém modelu i30 kombi, tak je to plné informací o dynamických liniích, karoserii ve stylu kupé apod. Nebudeme se zabývat takovými marketingovými popisy a raději si řekněme, že auto se od své první generace výrazně proměnilo – od hodně praktického až k tomuhle velice elegantnímu pojetí zádě – to je pořádný kus cesty.

Troufáme si říct, že kombi bude hodně velké. To prozrazuje délka zadního okénka, které je výrazně delší než u současné generace. Na objem zavazadelníku budeme muset ještě chvíli počkat. Dnes je nejmenší objem 528 l.

Hyundai i30 kombi 1,6 CRDi druhé generace

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Hyundai i30 SW první generace

FOTO: Hyundai,

Jaké budou motorizace, zatím přesně nevíme, ale patrně budou kopírovat nabídku hatchbacku. Jak už to dnes bývá zvykem, základem pro auto budou přeplňované motory. Těch bude dohromady pět. Ale v Čechách jsou stále oblíbené spolehlivé atmosféricky plněné agregáty. A tak má Hyundai i jeden takový v nabídce. Je to základní 1.4 CVVT s výkonem 73 kW a točivým momentem 134 Nm.

Nad ním jsou nové motory T-GDI s objemy 1,0 a 1,4 l s výkonem 88 resp. 103 kW a točivým momentem 171 resp. 242 Nm. Nafťák bude mít objem pouze 1,6 l, ale výkony se budou pohybovat od 70 do 100 kW. Převodovky budou šestistupňové manuální nebo sedmistupňové dvouspojkové. Hatchback bude mít i motory velmi výkonné se 184 a 205 kW, ale to půjde o sportovní verze N. Uvidíme, zda se i ty dostanou do kombíku.