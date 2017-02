Určitě se mezi vámi najde alespoň někdo, kdo by si tohle rezavé auto dokázal představit mít postavené doma před domem. I kdyby ostatní ohrnovali nos, on by si myslel své, protože Jeep Wrangler Hunting Unlimited bude pěkně drahé auto.

Jeep Wrangler Hunting Unlimited

FOTO: Vilner

Pro jednoho nejmenovaného čínského boháče jej totiž postavila společnost Vilner, tedy bulharská tuningová firma, která se zabývá hlavně obšíváním interiérů nejšpičkovější kůží. Tady ale její čínská divize předělala celý vůz, včetně techniky.

Základem je Jeep Wrangler Unlimited z roku 2012. Toho kompletně odstrojili a všechen červený lak z něj obrousili až na kov. Pak kov leptali a speciálním postupem jej nechali zreznout. Tento proces pak chemicky zastavili a celý vůz pokryli průhledným lakem.

Jeep Wrangler Hunting Unlimited

FOTO: Vilner

Při sestavování zůstal sice původní motor 3,6 V6 s výkonem 212 kW, ale podvozek dostal komponenty od firmy FOX, set ohromných kol s ještě většími sedmatřicetipalcovými pneumatikami ВFGoodrich Krawler T/A rock nebo speciální terénní nárazník s navijákem Warn.

A samozřejmě – interiér je jak přehlídka kožedělného průmyslu. Přístrojovka a obšití interiéru je provedeno z přírodně vydělávané kůže, zatímco sedadla jsou ze stařené Old Tobacco kůže. Pak jsou tu prvky kovové, jako je zajímavá skulptura na řadicí páce. V kufru jsou pak zavěšeny kožené tašky pro lovecké potřeby.

Jeep Wrangler Hunting Unlimited

FOTO: Vilner

Jeep Wrangler Hunting Unlimited

FOTO: Vilner