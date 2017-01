V roce 2011 zajel Dodge Viper ACR rekord severní smyčky Nürburgringu v čase 7:12:13. Ovšem za pár let byl pokořen vozem Porsche 918 s časem 6:57:00.

Skupinka majitelů a hlavně fanoušků tohoto ďábelského amerického vozu si ale myslí, že by mohli vzít rekord zpátky. Že auto na to má. A tak se pomocí crowdfundingu skládají na jeho překonání.

Dodge Viper ACR

FOTO: Dodge

Chtějí vybrat 159 000 dolarů, tedy přes čtyři milióny korun, což by mělo stačit na pronájem okruhu, plat profesionálnímu závodnímu jezdci, převoz dvou vozů Dodge Viper ACR z USA do Evropy a také pětidenní pobyt pro 92 lidí.

Cena vozu se do částky nezapočítává, protože dealer z Texasu s příznačným názvem Viper Exchange zapůjčí oba vozy zdarma.

Dodge Viper ACR

FOTO: Dodge

Připomeňme si, co je tohle auto vlastně zač. Je to jedna z největších bestií, která kdy byla v Americe postavena. Pod kapotou pracuje vidlicový desetiválec o objemu 8,4 litru, který produkuje výkon 418 kW (645 koní) a točivý moment 813 Nm. To vše se přenáší pouze na zadní kola.

Verze ACR má navíc speciální bodykit, jehož součástí je i gigantické zadní křídlo. Jeho přítlak je největší ze všech vozů, co se dosud sériově vyrábí.