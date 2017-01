Ještě teď si pamatujeme, jak jsme před lety seděli na tiskové konferenci a rozpačitě sledovali představení nového hybridu. Proč rozpačitě? Protože spojoval naftový motor a elektromotor a stál víc než Toyota Prius, která ale dokázala jezdit s menší spotřebou. A realita byla také žalostná. V první verzi si moc nerozuměly přední a zadní kola. Elektromotor v terénu zabíral trochu divoce, na silnicích měl 100+1 podmínku, aby auto mohlo jet jen na elektřinu.

A tak Peugeot vzal tohle auto, odejmul mu elektromotor (čímž ho výrazně odlehčil) a dal mu upravený nafťák, upravené pružení, změnil výbavu…

Moc velký fešák

To, co je na autě to nejlepší, je jeho vzhled. Je to opravdu extrémně povedené auto. V segmentu zvýšených kombi bychom ho s klidným svědomím dali na první místo, klidně i před Audi A4 Allroad. Možná na fotkách to tak nevyzní, ale v reálu jeho dlouhá štíhlá linie s úzkými bočními skly je skutečně sexy. Velká kola a nijak výrazné plastové lemování to všechno jen podtrhují.

Peugeot 508 RXH

FOTO: LL, Novinky

RXH má navíc třeba trojdílná svislá světla denního svícení, těžší plochy odlehčené stříbrným plastem, střešní lyžiny, prosklenou střechu… No prostě má všechno. Je to elegán každým coulem.

I interiér je moc pěkný. Zvlášť ta ohromná panoramatická střecha vypadá efektně. Ale v ledovém království, jaké se z naší republiky stalo v minulých dnech, jsme zjistili, jak se karoserie kroutí. Roztátý sníh zmrzlý na ledovou krustu pěkně na střeše křupal a odletoval, jen co jsme přejeli první retardér. Přece jen, plechová střecha je pevnější.

Trochu nás mrzí, že Peugeot myslí na spousty věcí, dělá ledacos, aby 508 resp. RXH vypadalo draze a dospěle. Ale pak zapomíná na takové drobnosti, jako je ovládání oken tlačítky, které jsme viděli už v modelu 407.

Ach jo - tahle tlačítka pamatují už hodně.

FOTO: LL, Novinky

Přístrojová deska je přehledná, příjemná na dotek a všechno je tam, kde má být.

FOTO: LL, Novinky

S interiérem také souvisí prostornost. Tady je auto trochu podprůměrné v podélném směru a lehce nadprůměrné v příčném směru. Sedět na zadních sedadlech ve třech je ovšem trochu problematické, protože střední část je vyvýšená, tvrdá a je jako pryčna. Vychvalované střešní okno také ubírá místo na hlavu, takže našich 190 cm znamenalo dost nepříjemný dotyk se stropem.

Ještě pohled do kufru – proti hybridu, kterému elektromotor ubral dost z kufru, je na tom námi testovaný jednoduchý diesel výrazně lépe. Jeho 550 litrů je skutečně víc než 423 u hybridu.

Jen na naftu

Pod přední kapotou testovaného vozu pracoval vznětový čtyřválec o objemu dva litry s výkonem 133 kW. Točivý moment činí 400 Nm při 2000 ot./min. Agregát doplňoval systém Stop&Start a také automatická šestistupňová převodovka.

Jak jsme řekli, proti hybridu je auto o 180 kg lehčí. A to je dost znát. Náš pocit s hybridem (před faceliftem) byl, že dost často se pral se svojí hmotností. Po úpravách jsme s vozem nejezdili, takže zatím nevíme. Tahle verze bez elektromotoru je na tom ale výrazně lépe.

Nafťák bez elektromotoru u zadní nápravy

FOTO: LL, Novinky

Motor pracuje spolehlivě, tiše a perfektně. Moc se nám navíc líbila převodovka, která nemá výraznější chybu. Pracuje rychle plynule a tiše. Oblíbili jsme si vlastnost, která poslední dobou z aut mizí. Tahle převodovka totiž nenechala agregát dusit skoro ve volnoběžných otáčkách. 1500 ot./min a dost. Agregát proto nevibruje, nepokašlává, jak to dělají ekologií zmrskané moderní motory.

Spotřeba se samozřejmě výrazně liší od té deklarované v tabulkách. My jezdili v průměru za 7,2 l na 100 km. A to jsme auto nehonili, protože byla pekelná zima, všude sníh, led…

Tvrdě do toho

Trochu zklamání přinesl podvozek. Klasický Peugeot 508 už přešel z francouzské houpavosti do německé přesnosti a tuhosti. U RXH ale změna výšky vozu znamená i změnu pružení. S velkými koly pak nastává ale dost nemilé překvapení. Tohle auto není prostě ladné a komfortní, jak bychom od něj očekávali. Třeba zmrazkami pokrytá silnice rozvibrovala vůz jak roleta na D11. Auto se přes retardéry nepřenese, ale drcne do nich. Škoda. Zrovna u polovičního SUV bychom čekávali opačnou vlastnost.

Na kolena takový slabší průměr

FOTO: LL, Novinky

Skutečná zima (po focení jsme s autem vyjeli i do hor, kde silnice nebyly zrovna moc upravené) ale ukázala, že tohle auto je vlastně jen taková terénní lakýrka. Prostě bota, která se tváří jako pohorka, ale do terénu skutečně není. Ať bylo hybridní RXH, jaké chtělo, pohon zadních kol prostě dokázal leckdy vypomoct. Automat + pohon pouze přední nápravy = těžká práce pro řidiče s nejistým výsledkem.

Pokud se ptáte na cenu, tak ta není nízká. Peugeot zná navíc jen jednu – 850 000 Kč. Ale ta vychází z nejvyšší výbavy Allure a má ještě spoustu věcí navíc. V ceně je i head-up displej, prosklená střecha, adaptivní tempomat, navigace, zadní kamera i senzory kolem celého vozu…