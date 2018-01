Vědci z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v americkém Marylandu v nedávné studii zjistili, že při konzumaci tří jablek či dvou rajčat denně dochází k přirozenému zpomalení stárnutí plic a rovněž nápravě škod způsobených kouřením, a to až za deset let zpětně. Hlavní díl na tom mají mít chemikálie a látky obsažené právě v jablku či rajčeti.

K pozitivním ochranným účinkům dochází ale jen v případě konzumace čerstvých plodů, což znamená, že konzervovaná nebo jinak zpracovaná rajčata a jablka nemají na plíce žádný vliv.

„Tato studie prokazuje, že strava bohatá na zmíněné ovoce a zeleninu může pomáhat opravovat poškození plic u lidí, kteří přestali kouřit, a současně může zpomalovat proces přirozeného stárnutí plic u nekuřáků,” uvedla doktorka Vanessa Garcia-Larsenová.

Dále pro Daily Mail vysvětlila, že "funkce plic se začíná snižovat přibližně ve věku 30 let s proměnlivou rychlostí, v závislosti na obecném a individuálním zdraví jednotlivce”. Jablka a rajčata se tak jeví jako účinný a levný prostředek, jak tento proces zpomalit a ´vymazat´ alespoň nějaké negativní stopy po dlouhodobém kouření.