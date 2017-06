Může sex během těhotenství způsobit potrat?

Podle gynekoložky ze Stanfordské univerzity Leah S. Millheiserové potrat v takovém případě nehrozí, a to dokonce ani v prvním trimestru, kdy je riziko samovolného potratu vyšší. Pozor, toto neplatí u žen, které mají rizikové těhotenství – pokud tyto budoucí maminky bezdůvodně krvácí, může to značit právě potrat.

Mají těhotné větší chuť na sex?

S libidem je to u každé těhotné ženy individuální, ale většinou to záleží na trimestru, ve kterém se právě nachází. „V prvním trimestru se ženám často dělá nevolno, cítí se unavené a nemají moc dobrou náladu,“ tvrdí newyorská lékařka Alyssa Dwecková.

Podle ní se to změní v následujícím trimestru, kdy se libido zvyšuje. V poslední fázi těhotenství může být chuť na sex opět menší, a to hlavně kvůli větší hmotnosti, bolesti zad a časté únavě, uvádí server Women´s Health Magazine.

Může penis při sexu poškodit plod?

Naprostý mýtus vyvrací Millheiserová s tím, že mezi plodem a pochvou je spousta zábran, díky kterým k tomu nemůže dojít – např. děložní hrdlo, plodový obal a také samotná děloha. Stát se to nemůže ani ve třetím trimestru, kdy je děložní hrdlo někdy rozšířené.

Vyvolává orgasmus předčasný porod?

„Šance, že vám orgasmus vyvolá předčasný porod, je velmi nízká, spíše vzácná,“ uvedla doktorka Millheiserová. Když těhotná žena vyvrcholí, produkuje se hormon oxytocin, který způsobuje děložní stahy. Žena v jiném stavu proto může po orgasmu cítit bolest.

Pokud se kontrakce neopakují častěji než čtyřikrát za hodinu, o příznaky porodu se nejedná. Jestliže je ale žena v 38. týdnu těhotenství nebo ještě dál, orgasmus může zřídka vyvolat porod. Ten ale pozná právě podle častých a intenzivnějších kontrakcí.

Jaká poloha je nejvhodnější?

Při těhotenství není moc vhodná poloha misionáře, při ležení na zádech se ženě totiž může prudce snížit krevní tlak. Navíc se při této poloze mačkají cévy, které přenášejí krev do dělohy k dítěti. Nejlepší je proto buď poloha na koníčka, zezadu nebo z boku.

Je v těhotenství bezpečný orální sex?

Přijímat orální sex od partnera je v pořádku, jen pokud vám při tom nefouká vzduch do pochvy. To může ve vzácných případech způsobit tzv. vzduchovou embolii, v nejhorším následnou smrt. Při orálním sexu je ale riziko proniknutí vzduchu do žil naprosto minimální, dochází k němu zpravidla po poranění pochvy.