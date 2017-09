„Estetické zákroky na intimních ženských partiích rozhodně nejsou jen záležitostí vzhledu. Mnohdy mají léčebný charakter – zbavují totiž ženy nejen psychických, ale často i fyzických problémů, které jim znepříjemňují sexuální život,” zdůrazňuje MUDr. Lubomír Mikulášek z pražského Centra minimálně invazivní estetické gynekologie.

Nemusí se přitom jednat o chirurgický zákrok. Podívejte se s námi na tři metody, které si s úpravou poradí a nejedná se přitom o žádný velký zásah.

1. Injekce kyseliny hyaluronové

Kyselina hyaluronová je tělu vlastní látka – je složkou buněčných stěn, mezibuněčné hmoty a tělních tekutin. Má výbornou schopnost vázat na sebe vodu a tím hydratovat a zjemňovat pokožku. Dokáže udržovat tvar tkání a dodávat jim pružnost. Pomáhá tak obnovit elasticitu a poddajnost nejen genitálu. Jedná se o zásah nebolestivý, ambulantní, mající okamžitý efekt.

„Díky kyselině hyaluronové navíc není třeba chirurgicky zmenšovat příliš velké malé pysky, tedy dělat labioplastiku. Výplní se bezbolestně dorovná velikost a objem velkých stydkých pysků a zlikvidují se disproporce vůči malým stydkým pyskům bez nutnosti jakéhokoliv hojení po zákroku,” upozorňuje Mikulášek.

„Tato kyselina ale umí ještě mnohem více. Aplikací výplňové kyseliny hyaluronové lze upravit rozšířený poševní vchod, který se tím okamžitě zúží a zpevní. Stejně tak kyselina hyaluronová pomůže změkčit jizvy po nástřihu, po natržení tkáně při porodu a mnohé další,” dodává.

Velkou skupinu žen, které podstupují léčbu kyselinou hyaluronovou, tvoří ty, jež trápí nepříjemné pocity až bolesti při pohlavním styku, způsobené změnou tkáně genitálu. Ta mohla nastat nejen kvůli vaginální suchosti, související se stárnutím sliznice, leckdy je způsobena při porodech, kdy se tvoří malé nebo i větší trhliny a vznikají jizvy. Ani gynekologické záněty, provázené výtoky, není dobré brát na lehkou váhu.

„Opakované a neléčené záněty způsobí, že je tkáň v pochvě nebo kůže genitálu velmi křehká a s mikrotrhlinkami. Síla sliznice se oslabuje, dochází k takzvané atrofizaci podmíněné zánětem. Kvůli změnám podslizničního či podkožního vaziva ztrácí tkáň svou pružnost. Jak se stupňuje její nepoddajnost, zvyšuje se citlivost na různé podněty a přichází bolest. Elasticita, poddajnost genitálu musí být obnovena a zde má právě svou největší roli kyselina hyaluronová,“ dodává gynekolog.

Lékaři mají zkušenosti s léčbou pomocí kyseliny hyaluronové i u poškozených tkání pohlavních orgánů v rámci autoimunitního onemocnění tzv. systémové sklerodermie. Toto onemocnění postihuje pojivové tkáně, nejprve kůži a pohybový systém, později vnitřní orgány. Z funkční tkáně se při této nemoci postupně stává tkáň fibrotická, tedy nepružné, zvápenatělé vazivo. Nemocné ženy tak mohou mít potíže při pohlavním styku – kvůli přeměně tkáně v oblasti pohlavních orgánů, především poševního vchodu, nemůže dojít k pohlavnímu spojení, a pokusy o něj bývají velmi bolestivé.

2. Ošetření laserem

Další volbou žen trpících podobnými problémy může být ošetření speciálním laserem SP Dynamis Pro značky Fotona. Ten si dokáže mimo jiné poradit s uvolněním vchodu poševního i pochvy (po porodu či vlivem věku), se stresovou inkontinencí, prolapsem poševní stěny, s nedostatečným zvlhčením pochvy, regenerací tkání a s bolestivými jizvami.

„Za pomoci Erbiového laseru v nastavení Smooth se pouze intenzivně prohřívá sliznice, aniž by došlo k jakémukoli porušení povrchu sliznice. Dosahujeme tak skvělého omlazujícího efektu v intimních partiích. A to především díky podpoře tvorby kolagenu. Při ošetření sliznice na vnějších rodidlech dochází ke zrůžovění pokožky, zužuje se vchod poševní a nedochází k výrazným prolapsům stěny poševní. Při vnitřním užití dochází ke zpevnění poševní sliznice i zlepšení lubrikace,” vysvětluje dermatoložka a anti-agingová specialistka Kliniky Yes Visage MUDr. Tereza Gabryšová. Jedná se tedy o zcela bezbolestný a ambulantní zákrok.

3. Metoda Protegé Intima



Nechirurgický, zcela bezbolestný a pocitově komfortní zákrok pomocí přístroje Protegé Intima přináší rychlé a efektivní řešení mnoha problémů v intimní oblasti. Přístroj pomocí synergického efektu monopolární radiofrekvence a vysokofrekvenčního ultrazvuku působí na kolagen pod kůží, který s postupem věku ubývá a pokožka ztrácí elasticitu. Působením přístroje na celou intimní oblast postupně dochází ke znovuobnovení kolagenu.

„Klientky, které u nás tento zákrok podstoupily, jsou velmi příjemně překvapeny jeho jednoduchostí a viditelnými výsledky. Oceňují také časovou nenáročnost. Kúru mohou podstoupit, aniž by musely zásadně upravovat svůj běžný denní program,“ vysvětluje Andrea Šifnerová, ředitelka pražské Formé clinic.

Změny jsou znatelné již po prvním sezení, pro dosažení nejlepších výsledků jsou nezbytné čtyři terapie. Nejkratší doporučovaná doba mezi jednotlivými sezeními by měla být 5 dní, nejdelší 14 dní.