Kim osobně dohlížel na cvičení dělostřelectva

Severní Korea klade velký důraz na dalekonosné dělostřelectvo, protože by je mohla v případě konfliktu použít k ostřelování Soulu, který leží jen pár desítek km od hranice. Rychlý dělostřelecký úder, kdy by vypálily všechny hlavně, by způsobil velké škody jihokorejské metropoli, kde žije 23 milionů lidí, a vyžádal by si značný počet obětí.