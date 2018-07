Letadlo z letiště Wonderboom u Pretorie odstartovalo, pak se na něj ale vracelo a žádalo o nouzové přistání. Na zem podle serveru Aviation Safety dosedlo asi šest kilometrů od letiště a rozlomilo se. Nehodu potvrdila policie i svědci, kteří letadlo viděli. Podle nich se po dopadu vzňalo.

Šlo o stroj Convair 340, který byl vyroben v roce 1954. Je určen pro zhruba 40 cestujících. Havarované letadlo má na sobě logo „Martin´s Air Charter“, což je někdejší název společnosti Martinair, a bylo určeno pro holandské muzeum Aviodrom.

#BREAKING: Reports of a plane crash in the neighborhood of Derdeport in the Pretoria area of South Africa. (Photo: @JonHaworth_) pic.twitter.com/Zfxd77UGto