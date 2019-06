Itálie chce vytlačit lodě neziskovek s migranty tučnými pokutami

Vysoké pokuty hrozí v Itálii neziskovým organizacím, které provozují lodě a zapojují se do záchrany migrantů na moři. Pokud vplují do italských vod bez toho, že by měly povolení, hrozí jim velmi vysoké pokuty v rozmezí 10 tisíc (260 tisíc korun) až 50 tisíc eur (1,3 milionu korun). Příslušný návrh schválil v úterý italský kabinet, napsal server deníku Süddeutsche Zeitung.