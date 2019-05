Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Organizátoři protestu upozornili, že tyto strany vyvolávají v Evropě nenávistné nálady a fašizují společenské vztahy. „Fašistická internacionála je na vzestupu a chce se dostat k moci prostřednictvím nadcházejících eurovoleb,“ uvedli organizátoři protestu.

Protest proti setkání nacionalistických a protiimigračních stran v Bratislavě

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Herečka Slovenského národního divadla Zuzana Fialová Novinkám řekla, že v Evropě se oživuje nacionální socialismus, který se skrývá za jiná slova. „Vidíme rychlý a zhoubný nástup nacistických myšlenek, které se opírají o falešné národovectví,“ uvedla Fialová, která se protestu zúčastnila.

Několik desítek lidí protestovalo v Bratislavě proti setkání nacionalistických a protiimigračních stran.

FOTO: Ivan Vilček, Právo

V hotelu na nábřeží Dunaje se konala konference stran sdružených v Hnutí pro Evropu národů a svobody (MENL). K tomuto seskupení patří i slovenská opoziční strana Jsme rodina Borise Kollára, která setkání organizovala. Kromě Le Penové a Kollára se konference zúčastnil také europoslanec Georg Mayer ze Svobodné strany Rakouska (FPÖ).

Zástupci nacionalistických stran navštívili Bratislavu v rámci probíhající kampaně před volbami do Evropského parlamentu. Dříve již zavítali do Prahy a do Sofie. Hnutí MENL založil předseda italské populistické strany Liga Matteo Salvini, současný italský ministr vnitra.