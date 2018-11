Novinky, ČTK, DPA

Není vyloučeno, že se po přepočtu změní volební výsledky. Druhé Zelené od třetí sociální demokracie (SPD) totiž dělilo jen 94 hlasů.

K závažným chybám patřilo třeba to, že volební komise započetla výsledky nesprávné straně, zapomněla vzít v úvahu jednu hromádku hlasů nebo že výsledek dokonce jen odhadla.

Podezření budí odchylky ve výsledcích některých stran. Křesťanští demokraté (CDU), kteří volby s 27 procenty hlasů vyhráli, například v jednom z obvodů dostali jen 6,9 procenta, i když v okolních a podobně složených obvodech měli procent výrazně více. Alternativa pro Německo (AfD) zase v jednom obvodu měla jen 0,3 procenta hlasů, když ve třech okolních získala mezi 4,5 a 10,1 procenta.

Pokud se po přepočtení hlasů podaří SPD překonat Zelené, mohlo by to případně znamenat otevření možnosti vzniku koalice SPD, Zelených a svobodných demokratů (FDP). Liberálové vládu pod vedením Zelených zatím jasně odmítali, kdyby v jejím čele ale stál sociální demokrat, mohl by být jejich postoj jiný.

Nejpravděpodobnějším řešením však stále zůstává pokračování kabinetu CDU a Zelených, který má v novém parlamentu většinu jednoho hlasu.