„Vévoda a vévodkyně ze Sussexu s potěšením oznamují, že vévodkyně očekává na jaře roku 2019 narození dítěte,“ uvádí se v oficiální zprávě královského paláce.

Princ Harry a Meghan během návštěvy centra pro mládež

FOTO: Pool New, Reuters

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk