Novinky, ČTK

CSU, která v Bavorsku desítky let staví prakticky výhradně jednobarevné vlády, dávají průzkumy šance na 33 až 35 procent hlasů, což by znamenalo její nejhorší výsledek za téměř 70 let. Vedlo by to také k nutnosti sestavit v největší německé spolkové zemi koalici.

Vyloučeno přitom není ani nezvyklé spojení se Zelenými, kteří mají vysokou podporu zhruba 18 procent lidí. Naopak koalici s AfD, která by se se ziskem kolem deseti až 14 procent měla poprvé dostat do zemského sněmu, CSU vylučuje.

Do bavorského parlamentu směřuje také výrazně oslabená sociální demokracie (kolem deseti až 12 procent), Svobodní voliči (mezi deseti a 11 procenty) a svobodní demokraté (přibližně 5,5 procenta). Za jeho branami naopak nejspíš těsně zůstane Levice s předpokládaným výsledkem kolem čtyř až 4,5 procenta.

Očekávaný neúspěch CSU, která ještě před pěti lety získala 47,7 procenta, by podle pozorovatelů mohl uspíšit konec politické kariéry předsedy strany a německého ministra vnitra Horsta Seehofera.