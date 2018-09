Novinky

Nehoda se stala kolem 00.35 hodin. Svědci tvrdí, že slyšeli řidiče, jak „křičí nadávky vůči islámu“.

Server Express ale napsal, že zranění byli tři a vůz měl najet do davu v městské části Cricklewood. Podle jednoho ze svědků, na něhož se server odvolává, byl jeden starší muž převezen do nemocnice v bezvědomí, zatímco další dva mladí lidé byli do nemocnice převezeni se zraněními, která je neohrožují na životě. Sami označili akt za úmyslný a „islamofobní”.

„Před chvílí najelo auto do davu muslimů při předem promyšleném islamofobním útoku,” napsal na Twitteru uživatel s přezdívkou SJPeace.

Zranění obou obětí nejsou považována za život ohrožující.

„Vyšetřovatelé prověřují všechny verze příčin nehody. Mají otevřenou mysl, pokud jde o příčinu srážky,“ uvedl v prohlášení Scotland Yard.

„Jsme hrdí na to, že žijeme v rozmanité a tolerantní společnosti. Z útoku, který se odehrál poblíž naší komunity, jsme v hlubokém šoku,“ prohlásil mluvčí sdružení Hussaini, který pořádal v mešitě sérii přednášek.