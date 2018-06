Novinky

Vřesoviště začalo hořet v neděli v noci a v pondělí se kvůli teplému počasí, kdy rtuť teploměru stoupala ke třiceti stupňům Celsia, požár více rozhořel. Dále se šířil v úterý kvůli silným teplým větrům.

Evakuovanou vesnici Carrbrook ohrožovaly plameny. Požár se k ní přiblížil na dvě stě metrů. Anthony Lee si stěžoval, že pach kouře byl v každém pokoji: „Je to, jako byste tam udil makrelu.“

Požár vřesoviště Saddleworth u Manchesteru

FOTO: Reuters

Požár se šíří přes na troud vyschlé kopce a hasičům se ho zatím nepodařilo zastavit. Podle zástupce velitele hasičů Leona Parkese deset vozidel s padesátkou hasičů čelí ohromné výzvě v boji s požárem, který silně hoří na několika místech.

I když jsou kouř a plameny vidět na míle daleko, podle Parkese se podařilo snížit ohrožení budov. Hasiči totiž začali v úterý shazovat na oheň vodu z vrtulníků.

Hasič Ricky Case k rozsahu požáru dodal: „Je jeden z největších, u jakého jsem po dlouhé době byl.“ Zdůraznil obtížnost zásahu: „Hlavní je logistika – dostat vodu na místa, kde je potřeba.“

„Je to hrozné. Nikdy jsem neviděl nic tak zlého. Jsem tady třicet let a tohle je to nejhorší, co jsem viděl,“ řekl radní z Tameside Clive Patrick.