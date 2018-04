Německo přijme dalších 10 tisíc uprchlíků, aby předešlo pašeráky

Německo přijme v rámci přesidlovacího programu Evropské unie dalších 10 200 uprchlíků. Oznámil to ve čtvrtek ministr vnitra Horst Seehofer, informovala agentura DPA. Ještě letos by do Německa mělo přijít 4600 uprchlíků, dalších 5600 by je mělo následovat v příštím roce.