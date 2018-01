Bulhaři pravidla potřebná pro vstup do schengenského prostoru volného pohybu plní už několik let, stejně jako sousední Rumunsko ale součástí Evropy bez vnitřních hranic nejsou. Bulharská ministryně pro EU Liljana Pavlovová v této souvislosti hovořila dokonce o diskriminaci své země.

Politici také dávají najevo, že by v příštích měsících mohli učinit kroky potřebné k následnému vstupu do eurozóny, stav jejich financí s nulovým deficitem a nízkou mírou zadlužení jim to umožňuje.

Bulhary čeká diskuse o reformě unijního azylového systému i začátek debat o podobě příštího víceletého finančního období. Před startem ostrých diskusí uvnitř bloku proto ze Sofie opakovaně znělo zdůrazňování motta předsednické země: "Společně jsme silní".