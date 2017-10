Mlácení obušky, střílení gumovými projektily, tak španělská vláda likviduje referendum

Na sociálních sítích Katalánci umístili množství fotografií a videí ukazujících zakrvácené a zmlácené lidí po střetu s policisty.

K vidění byly i dramatické záběry, na nichž policisté rozbíjejí dveře volebních místností, ve kterých pak násilím členům volebních komisí odebírají voličské seznamy a urny s hlasovacími lístky.

We need to share these videos as much as possible. What the Spanish state is doing to its own citizens in #Catalonia today is UNACCEPTABLE pic.twitter.com/PzPofU4L8p — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 1. října 2017

Zatímco španělská policie postupovala v Katalánsku velmi brutálně, místní regionální policejní síly se naopak k voličům chovaly o poznání přívětivěji.

To platí také o katalánských hasičích, kteří stáli na straně účastníků referenda, jak dokládá snímek.

Firefighters trying to defend catalan citizens and being kicked by Spanish police in exchange pic.twitter.com/vxgvayYEq4 — Repression@Catalonia (@RepressionAtCAT) 1. října 2017

Jejich postoj příslušníci civilní gardy nesmlouvavě ztrestali, jak vyplývá z videa na Twitteru.

#CatalonianReferendum This is happening. I was not independentist. Now I am. pic.twitter.com/dByCPSY47P — Gilbert Fadda (@gilfadjua) 1. října 2017

Španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že se podařilo uzavřít 79 z více než 2300 volebních místností pro katalánské referendum o nezávislosti.

Policejní brutalita při potlačení referenda o nezávislosti Katalánska na Španělsku

FOTO: Albert Gea, Reuters

Omezeno bylo jen okrajově, hlasování se uskutečnilo v 96 procentech volebních středisek, oznámil mluvčí katalánského kabinetu Jordi Turull.

Mnozí lidé byli z hlasovacích místností vytaženi za vlasy, zmláceni obušky a doslova vykopnuti.

Spanish gov has lost the moral battle for 1-2 generations. The question is whether @EU_Commission will lose it as well. #catalanreferendum pic.twitter.com/e6OjSMe4mT — Sergi Pardos (@sergipardos) 1. října 2017

„Náhle nás začali vytahovat a mlátit obušky a umělohmotnými štíty,“ popsal agentuře Reuters David Pujol střet policisty v Braceloně.

41 people wounded by the Spanish police in La Rapita pic.twitter.com/erVkbulOSP — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1. října 2017

V podobném duchu popsal svou zkušenost Martin Puig. „Jsem vysoký, ale jak mě rvali, jsem celý pohmožděný, plný modřin. Mlátili mě obuškem a nakonec hodili na zem,“ popsal Puig.

Video

Mlácení obušky, střílení gumovými projektily, tak španělská vláda likviduje referendum

The people being hit by police did not come out to protest or riot, they are trying to enter a polling location. pic.twitter.com/t0Qd4orAxq — Tim Pool (@Timcast) 1. října 2017

Španělská vláda tvrdí, že prvotním úkolem policistů bylo zabavovat volební materiály, nikoli útočit na lidi. „Byli jsme přinuceni k něčemu, co jsme nechtěli," řekl zástupce centrální vlády v Katalánsku Enric Millo. Španělská vicepremiérka Soraya Saénzová de Santamaría prohlásila, že policie zakročila profesionálně, pevně a přiměřeně.

Catalan police challenge Spanish Guardia Civil officers over violence against voters #CatalanReferendum pic.twitter.com/GBecZzsJJx — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1. října 2017

Zájem o účast v referendu je přes odpor centrálních úřadů na některých místech značný. Například ve městě Terrassa stály podle fotografií zveřejněných na Twitteru před místní školou dlouhé fronty voličů. Podle mluvčího katalánské vlády Jordiho Turulla se hlasuje ve 73 procentech k tomu určených míst.

Never forget.

They only wanted to vote.

Spain hates democracy.

Franco is alive. pic.twitter.com/cmdfU4tvLc — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1. října 2017

Během incidnetů na některých místech byla policie v defenzívě a raději před naštvanými účastníky referenda prchli.