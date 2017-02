"Američtí muslimové jsou solidární s americkou židovskou komunitou a odsuzují toto hrozné znesvěcení," uvedli dva mladí muslimští aktivisté, kteří sbírku zahájili. Původně počítali s tím, že se jim podaří dát dohromady asi 20 000 dolarů (zhruba půl miliónu korun). Mezitím se ale do sbírky zapojily tři tisícovky lidí, kteří darovali přes 91 000 dolarů (asi 2,3 miliónu Kč), poznamenala agentura Reuters. Správa hřbitova se zdržela vyjádření.

Židovský hřbitov Chesed šel emet (heb. Opravdová laskavost) v St. Louis v Missouri po útoku vandalů.

FOTO: Tom Gannam, Reuters

Hřbitov ve středu navštívil viceprezident Mike Pence, aby zde zdůraznil, že v USA není místo pro nenávist, násilí, antisemitismus a předsudky. Nicméně některé židovské skupiny považují vandalismus a výhrůžky bombovými útoky na svou adresu za čerstvý důkaz, že zvolení Donalda Trumpa prezidentem povzbudilo antisemitské skupiny. Trumpovu kampaň podporovali bílí nacionalisté a pravičáci, byť sám politik se od nich distancoval.

Dobrovolníci sbírají povalené náhrobky na židovském hřbitově v St. Louis v Missouri po útoku vandalů

FOTO: Tom Gannam, Reuters

Sbírku zahájili liberální politická aktivistka Linda Sarsourová, která patřila k organizátorkám pochodu žen proti Trumpovi a která je známá také jako kritička izraelské politiky vůči Palestincům, a Tarek El-Messidi, který je ředitelem nevládní organizace Celebrate Mercy, věnující se šíření osvěty o proroku Mohamedovi.

Iniciativu podpořila britská spisovatelka J.K.Rowlingová, proslavená knihami o mladém čaroději Harrym Potterovi. "To je tak nádherná věc," poznamenala na twitteru s odkazem na sbírku. Vzápětí začalo peněz rychle přibývat, napsala agentura AFP.

This is such a beautiful thing.https://t.co/grBbo1hetz