Ten obhajoval rozhodnutí šéfů hlavních amerických tajných služeb informovat Trumpa o existenci kompromitujících dokumentů, které na budoucí hlavu státu údajně shromáždila Moskva. Neprověřené kompromitující informace, jejichž obsah se dostal na veřejnost, Trump označil za naprostý výmysl, distancovalo se od nich i Rusko.

Trump v jednom ze svých nedávných tweetů naznačil, že za únikem informace o kompromitujících složkách mohou stát americké tajné služby. Budoucí prezident jejich činnost v této souvislosti přirovnal k poměrům v nacistickém Německu, což dnes Brennan označil za pobuřující.

Jednašedesátiletý Brennan v hlavní americké rozvědce pracuje čtvrt století a v jejím čele stojí od března 2013. Trump coby nástupce Baracka Obamy si za ředitele CIA vybral konzervativního republikána Mikea Pompea, podle shodného názoru amerických komentátorů Senát jeho kandidaturu bez větších problémů potvrdí.

Nejde jen o Trumpa, jde o Spojené státy

V televizi Fox News v neděli Brennan konstatoval, že Trump americké zpravodajské komunitě nevěří. "Jaký signál to může vyslat?" položil si otázku. Poznamenal, že zvolený prezident, který se ujme úřadu příští pátek, by měl být ve svých veřejných projevech "velmi ukázněný". Aby mohl učinit kompetentní rozhodnutí, musí přesně znát, jaké poznatky mají USA k dispozici.

"Živelnost není nic, co by ochránilo zájmy národní bezpečnosti, takže pokud mluví nebo na něco reaguje, měl by si uvědomit, že následky a dopady na USA mohou být dalekosáhlé," řekl Brennan. "Nejde jen o Trumpa, jde o Spojené státy," dodal.