Autobus vyrazil v sobotu v noci z thajské provincie Roi Et na severu země a měl namířeno do Bangkoku. Přeživší z autobusu uvedli, že vůz dostal během hustého deště smyk, vymkl se kontrole a sjel mimo komunikaci. Došlo k tomu v oblasti provincie Pathum Tani.

Záchranáři na místě již nedokázali pomoci pěti pasažérům včetně dvou dětí. Šestý člověk zemřel v nemocnici.

Policie nyní zvažuje obvinění řidiče. V autobuse totiž podle záchranářů cestovalo 54 pasažérů, přestože jeho kapacita je pouze 45 míst.

At least six passengers killed, including a child, when their tour bus crashed in the early hours of this morning just north of #Bangkok #thailand pic.twitter.com/tkx6WLvv93