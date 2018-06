Ztraceným dětem v Thajsku hodili do jeskyně balíčky s jídlem. Nevědí, zda je našly

Už týden se úřady v Thajsku snaží pomoci fotbalovému trenérovi a jeho 12 svěřencům ve věku od 11 do 16 let, kteří během výletu uvízli v zatopené jeskyni v komplexu Luang Nang Non. Záchranářům se povedlo provrtat šachtu, kterou jim do jeskyně hodili dvacet balíčků s vodou, potravinami, léky, baterkami a vzkazy, informovala agentura Reuters. Zda je ale pohřešovaní našli, nikdo neví.