„Původně jsme chtěli s pomocí sbírky získat okolo 5000 zlotých, za což by se dala koupit podobná starší fiatka, v jaké do nehody Sebastian K. jezdil. No, lidé za jeden den naposílali peníze na téměř tři nová seicenta," uvedl organizátor sbírky Rafal Biegun.

Dodal, že veškeré shromážděné prostředky půjdou na Sebastianovo konto. Jelikož mladík pochází ze skromných sociálních poměrů, jistě prý jemu i jeho rodině pomohou.

Dopis od premiérky

Premiérka Beata Szydlova, která je od nehody — stejně jako i její bodyguard — v péči lékařů v nemocnici, zaslala Sebastianovi K. dopis, o kterém ve středu večer informovala Telewizja Polska (TVP).

„Mam syny ve vašem věku a umím si představit, co teď se svými blízkými prožíváte. Autonehoda bývá vždy souhrnem nešťastných okolností, které se nedají předvídat. Přejme si navzájem, aby byla co nejdříve objasněna a nevyvolávala zbytečné emoce," uvedla premiérka ve svém listu.

Zároveň si postěžovala, že opozice učinila z nehody politickou událost, co prý premiérku krajně pobuřuje.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie u dopravní nehody polské premiérky Szydlové

Za způsobení dopravní nehody, při níž se zranily dvě osoby, hrozí Sebastianovi K. až tři roky vězení. Jelikož však neřídil pod vlivem alkoholu a nehodou nezpůsobil úmyslně, nedá se podle některých médií předpokládat, že by případný soud přistoupil k tak přísnému trestu.