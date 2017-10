„Aktuálně má aplikace šest klíčových kapitol a tři výzkumné části. S dalšími aktualizacemi ji budeme rozšiřovat a doplňovat. Nyní se zaměřuje především na kyberšikanu, kybergrooming, sexting, nebezpečné výzvy, hoax, spam a takzvaný webcam trolling,“ řekl její autor Kamil Kopecký, vedoucí Centra PRVoK.

Kybergrooming – metoda sociálního inženýrství, pomocí které se internetový útočník snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a nutit ji k osobní schůzce

Sexting – rizikové sdílení intimních materiálů v prostředí internetu Hoax – falešná poplašná zpráva či dezinformace Spam – nevyžádané sdělení masově šířené po síti Webcam trolling – podvodné lákání na erotické videohovory přes oblíbené komunikační nástroje

Aplikace obsahuje kromě částí orientovaných na jednotlivé rizikové fenomény i kapitolu věnovanou výsledkům výzkumů cílených na české děti a jejich rizikové chování na internetu.

Podle Reného Szotkowského, který v Centru vede oddělení výzkumu, jde především o data týkající se prevalence kyberšikany a sextingu.

FOTO: archív E-Bezpečí PdF UP

„Na pedagogických fakultách existuje výzkum, jehož výsledky jsou pro současnou společnost velmi užitečné. Odhaluje unikátní informace, z nichž lze čerpat jak pro následnou prevenci, tak i edukaci a intervenci,“ uvedl Szotkowski.

Z výzkumu například vyplývá, že sexting provozuje 15 procent dětí. Čtyřicet devět procent dětí si píše s neznámými lidmi, 50 procent by domluvenou schůzku odmítlo, avšak 18 procent by na ni šlo. A 32 procent by si to chtělo ještě rozmyslet. Důležité je, že 31 procent dětí bylo v online prostředí od cizího člověka skutečně na schůzku v reálném světě pozváno.

Propojení s online poradnou

Aplikace je propojena s online poradnou projektu E-Bezpečí. Jde o celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu, realizuje jej právě zmíněné centrum Univerzity Palackého.

Díky poradně mohou rodiče a učitelé jednoduše předat nesnáz, která je trápí, k řešení poradcům – tedy psychologům, IT specialistům i policistům, a zajistit tak včasnou nápravu.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – ilustrační foto

FOTO: archív UP

Nyní je aplikace E-Bezpečí HD zdarma ke stažení v AppStoru (obchod s aplikacemi), mohou ji využívat uživatelé iPhonů a iPadů. Pro operační systém Android má být k dispozici během příštího roku.

PRVoK se orientuje na rizikové komunikační jevy spojené s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými a zejména dětmi. Zaměřuje se kromě výše zmíněných problémů na kyberstalking, rizika sdílení osobních údajů v prostředí sociálních sítí a další nebezpečné jevy. Poznatky se snaží začleňovat do vzdělávacích, výzkumných, preventivních a intervenčních aktivit.