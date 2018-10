Každý měsíc se tam pořádají soutěže, a to ve dnech pod příznivými znameními. Soutěže pak vrcholí národním mistrovstvím, které sledují stovky nadšených diváků.

O přestávkách mezi soutěžemi hasí střelci žízeň místní whisky nebo broskvovou pálenkou. Pak se vracejí na prostranství, kde se střílí a které je vyzdobeno barevnými vlajkami, jež se vlní ve větru.

„Alkohol a lukostřelba se vzájemně doplňují,” řekl agentuře AFP Taši Dordži z Asociace tradičních her a sportů v Bhútánu (BIGSA). „Pijeme, abychom zvítězili. Věříme, že díky alkoholu lépe zasáhneme cíl,” říká také mladý muž.

Na soutěžích se spolu utkávají dvě družstva, každé o 11 střelcích. Ti musejí co možná nejčastěji zasáhnout střed terče vzdáleného 140 metrů. Když lukostřelec trefí cíl, odmění ho válečný pokřik. Střelci odění do tradičních šatů pak tančí. Vždy na konci utkání musí vítězný tým předvést tradiční tanec a zpěv, lišící se od toho, co musejí tančit a zpívat poražení.

Tento národní sport je zakořeněn v bhútánských legendách, kde luky slouží ke zničení démonů a zlých duchů. Hodně pověstí se také týká toho, jak Bhútánci v 19. století porazili Brity s pomocí šípů otrávených jedem.

Lukostřelbu zpopularizoval první bhútánský král Ugjan Wangčhug (1862 až 1926) a pak tento sport desítky let prosperoval pod ochranou monarchie. Lukostřelba však zaznamenala jistý úpadek, když se tento uzavřený národ otevřel světu, aby mohl zahájit ekonomický rozvoj a modernizaci.

