Právě takové krmítko představil Novinkám Radim Slepánek. „Tato metodová krmítka jsou jiná tím, že je tisíckrát nahodíte do vody a tisíckrát spadnou správnou stranou dolů, což doposud nebyla pravda. Další velká přidaná hodnota je, že jsou stoprocentně ekologická, dá se říci jako první na světě. Používáme železo a bioplast - železo se ve vodě za několik let rozpustí a bioplast sežerou půdní bakterie,“ uvedl Slepánek, zastupitel firmy Patron Fishing.

Česká firma se zabývá výrobou ekologických rybářských potřeb.

FOTO: Novinky

„Ta klasická krmítka byla z plastu na ropné bázi, to znamená velmi špatně rozložitelné, v té vodě to zůstává. Stejně jako olovo, které je jedovaté a do vody nepatří. V dnešní době už jsou toho olova ve vodě tuny, stejně jako plastu. Pokud to někdo mechanicky nevybere, tak to tam zůstává, což je špatně,“ dodal Slepánek.

Ekologická krmítka ale nejsou zdaleka jedinou novinkou v rybářském odvětví, na své si přijdou také rybáři lovící kapry. Firma Fish Pro představila nový vlajkový naviják Links, který je určen pro kapraře. „Je to naše vlajková loď. Má dvě kovové cívky, titanovou osu, váží jen 650 gramů,“ řekl Novinkám zastupitel firmy Karel Skalický.

Nový naviák pro kapraře váží jen 650 gramů.

FOTO: Novinky

Nadšení rybáři trávící u vody dny i noci využíjí i nový bivak, který má hned několik výhod. „Celé vyztužení bivaku je dělané po ose. Je tam také spoustu drobných vychytávek, jako jsou magnetové tyčky, patnáctitisícový vodní sloupec a obrovský prostor, co se týká využití celé té části bivaku,“ řekl Zdeněk Vaněk, zástupce firmy Starfishing.

Na rybách nadšenci stráví klidně celé dny a noci, k pohodlné židli se proto hodí i přístřešek.

FOTO: Novinky

„Rybáři v něm mohou zvládnout zimní i letní počasí, protože má speciální větrací systém, velké polohovatelné okno, a přední tři panely na moskytiéru, kompletní uzavření nebo průhledná slída,“ dodal Vaněk.