Ali Sonko je symbolem restaurace Noma od roku 2010, kdy si majitel a kuchař René Redzepi spolu se svým týmem vzal na slavnostní vyhlášení Nejlepší restaurace světa v Londýně trička s jeho tváří. Tehdy byla Noma poprvé v historii jmenována nejlepším gastronomickým zařízením na světě a Sonko se vyhlášení nemohl účastnit kvůli problému s vízem.

Když restaurant vyhrál ocenění časopisu Restaurant Magazine v roce 2012, Sonkovi se podařilo zařídit si vízum a na pódiu dokonce pronesl i děkovnou řeč.

Restaurant Noma se stěhuje, znovu by se jeho brány měly otevřít 1. prosince.

FOTO: Profimedia.cz

Redzepi informoval o tom, že učinil Sonka v restauraci partnerem na sobotním večírku, který se konal u příležitosti ukončení provozu restaurace na stávajícím místě, tedy na pobřeží ve čtvrti Christianshavn.

Restaurant přišel o michelinské hvězdy



„Ali je srdcem a duší Nomy. Nemyslím si, že lidé umí ocenit, co to znamená mít ve svém domě osobu, jakou je Ali. Neustále se směje. A jen tak mimochodem, i můj vlastní otec se jmenoval Ali a pracoval také jako umývač nádobí, když přišel do Dánska,” uvedl Redzepi, jehož otec přišel do Dánska z Makedonie.

René Redzepi

FOTO: Profimedia.cz

Dnes devětatřicetiletý René Redzepi otevřel restauraci Noma v roce 2004 ve věku pouhých 26 let. Od počátku byl i jejím šéfkuchařem. Svým výjimečným talentem se mu podařilo redefinovat pojem „severská kuchyně” a svým příkladem inspiroval i mnoho dalších restaurací zaměřených na severskou gastronomii.

Noma věří, že znovuotevře své brány 1. prosince. O nové prostory se starají známí dánští architekti Brarke Ingels Group. Vzhledem k tomu, že bude restaurace po většinu tohoto roku zavřená, tak jí Michelin odebral dvě hvězdy, které držela od roku 2008.