Zrádci nejsou o drogách, říká režisér Viktor Tauš

Tématem Zrádců nejsou drogy, v žádném smyslu. Skutečnost, že je příběh vyprávěn ve světě protidrogové policie a drogové mafie, byla naopak důvodem mých pochybností, jestli se látkou zabývat. Všechno, co jsem k drogám mohl říct, jsem totiž vypověděl už ve filmu Kanárek.

Režii vnímám jako umění interpretace. Nepovažuji se za autora, ale interpreta, a odpovím tedy jinak, než by vám odpověděl scénárista Miro Šifra. Tématem Zrádců, ve všech jejich dějových liniích, je pro mne konflikt tradiční společnosti a společnosti, kterou si pojmenovávám jako „kulturu startupu".

Všechny tyto úvahy vznikly v diskuzích s výtvarníkem a kameramanem, ryze za účelem definování vizuality. Ve slovech se to nej srozumitelněji ilustruje na našem vztahu k vietnamské subkultuře.

Naše tradiční společnost Vietnamce vnímá jako přistěhovalce, a tak šije zařadila do světa večerek a pomocných prací. Češi pracují v určitých hodinách - archetyp, Vietnamci pracují pořád - startup. Za každým jejich jiným úspěchem vidíme kriminalitu, praní peněz a podobně, protože zaslepenost tradičním vnímáním nám znemožňuje je vidět v jiné než podřadné roli. Vietnamci vědí, že nejsme připraveni přijmout je v aktuální pravdě a musí před námi svůj vývoj skrývat.

U vietnamských herců jsem se nesetkal s ničím jiným než s otevřeností a podporou. Scénář Mira Šifry všechny informace a mýty o jejich subkultuře komunikuje pravdivě. Jakým způsobem na to nahlíží vietnamská komunita jako celek nebo vietnamská ambasáda, to ale nevím.

Ve vietnamských periodicích vyšly nějaké články a myslím, že zrovna včera pozvali z ambasády scenáristu Mira Šifru na setkání. Vietnamská menšina u nás je atypická. Nemá svůj disent, všechno jsou to imigranti ze severního Vietnamu, názorově sjednocení. Pozoruhodné také je, že po USA a Francii jsme na třetím místě v počtu vietnamských přistěhovalců na počet původních obyvatel. Jestli a jak jsme schopni je mezi sebe přijmout, to je jedna z otázek, které si minisérie klade.

Druhá a třetí generace, takzvané banánové děti, jak sami sobě říkají, už je otevřenější a věřím, že i my k nim. Jejím představitelem je třeba herec Lukáš Tran. Narodil se v Česku a je zakořeněný jak ve své původní kultuře, tak i v té naší. Domnívám se ale, že bude potřeba ještě jedna dvě další generace, abychom byli schopni vnímat se navzájem v pravdě. A myslím, že větší zaslepenost je na naší straně než na jejich.

Scénář je ryze dílem Mira Šifry. Já do procesu tvorby vstoupil až ve fázi artikulace vizuálního vyprávění. Ta přinesla nová témata a příběh tím v mnoha smyslech proměnila. Podobně tomu bylo s postavami. Během hereckých zkoušek se postavy i jejich konflikty doformulovávaly. Měl jsem to štěstí, že Miro byl součástí tohoto procesu a na věci vzešlé z vizuality reagoval přepisy původního textu, a jindy nás naopak zastavil a upozornil na chyby v našich úvahách. Byl to nepřetržitý organický proces. Radost.