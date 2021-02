Nové knihy: Finnová, Lustig a Sokol

Ian McEwan: Stroje jako já

Velká Británie prohrála válku o Falklandy a fenomenální počítačový vědec a matematik Alan Turing se věnuje vývoji umělé inteligence. Důležitým tématem je však také láska. Respektive otázka, jak se vyrovnáme se skutečností, že umělá inteligence patrně nebude umět lhát. Nebude totiž chápat ani naše milosrdné lži, na kterých mezilidské soužití stojí a padá.

Odeon, 360 stran, 399 Kč

Arnošt Lustig: Vlny štěstí Arnošta Lustiga

Unikátní, vůbec první výbor z dosud nepublikovaných rozhovorů a rozhlasových relací světově uznávaného spisovatele Arnošta Lustiga z let 1953–2010 přináší nadčasové, stále platné úvahy o životě, svobodě, tvorbě i o tom, co si člověk musí za každou cenu udržet, a co naopak mít nemusí. Výbor obsahuje také odkaz na audiozáznamy s vybranými rozhlasovými relacemi včetně adaptací některých Lustigových literárních děl.

Universum, 320 stran, 359 Kč

Adam Gebrian: Tři měsíce v Barceloně

Autor je architekt a vyrazil se svou ženou Markétou a synem Filipem v roce 2018 na čtvrt roku do Barcelony. Filipovi tehdy bylo dva a půl roku. To, co tam spolu zažili, je předmětem této knihy. Kniha ale rozhodně není průvodcem historií či architekturou Barcelony. Není to ani mnohovrstevnatý portrét města. Jedná se o záznam společného soužití především otce a syna v tomto městě a stručný popis míst, na kterých spolu pobývali.

Universum, 272 stran, 349 Kč

Clodah Finnová: Čas riskovat všechno

Skutečný příběh o „irském Wintonovi v sukních“ – Mary Elmesové, zapomenuté válečné hrdince, která zachránila desítky dětí před smrtí.

Clodagh Finnová procestovala Evropu, aby sestavila příběh této pozoruhodné neznámé Irky a setkala se s mnohými z dětí, které Mary Elmesová zachránila.

Po válce se vdala a usadila a nikdy nemluvila o tom, co dělala dříve. Její příběh upadl do zapomnění.

Jota, 296 stran, 278 Kč

James Herriot: To by se zvěrolékaři stát nemělo

Nahlédněte do kouzelného a nezapomenutelného světa Jamese Herriota, nejoblíbenějšího veterináře na světě, a jeho zvěřince vtipných, hřejivých, ale někdy i smutných příběhů zvířecích pacientů. Už přes čtyřicet let se mohou celé generace čtenářů ponořit do příběhů plných lásky k životu a skvělého vyprávění. Veterinář projížděl odlehlými kouty anglického Yorkshiru, léčil malé i velké pacienty a prožíval různá dobrodružství.

Jota, 477 stran, 318 Kč

Christina Laurenová: Moje nejoblíbenější jednorázovka

Román o seznamkách a podivných lidech, kteří se na nich objevují. Možná se budete smát, a možná se někdy jen hořce pousmějete, protože sakra víte, jaké to je! Melinda Morrisová. Profesorka na Kalifornské univerzitě, expertka na sériové vražedkyně. Mistrně odpaluje vtípky a občas bývá dost drsná. A stejně tak jako její čtyři kolegové a zároveň nejlepší kamarádi – je stále single. Když se tedy přiblíží doba tradičního univerzitního večírku, pořádaného každý rok, uzavřou Melinda a její přátelé dohodu, že si na seznamce každý najde doprovod.

Jota, 353 stran, 278 stran

Jan Sokol, Josef Beránek: Odvaha ke svobodě

Je svoboda bezbřehou plání, kde si člověk může dělat, co se mu zamane? Jak se k sobě vztahují politika a náboženství? A co to znamená být členem občanské společnosti? Filosofie se odjakživa ptala na nespočet otázek – a v životě Jana Sokola tomu nebylo jinak. Vydejte se v šestnácti kapitolách prozkoumat osudy a myšlenky uznávaného filosofa a vysokoškolského pedagoga, který promýšlí velká témata naší civilizace s lehkostí a precizností zlatníka.

Vyšehrad, 336 stran, 349 Kč

Karel Sellner: Tajemný rytíř

V roce 1932 vyšel útlý svazek autora Karla Sellnera Tajemný rytíř s podtitulem Historická povídka z Podbezdězí. Příběh knihy nás vrací do hluboké historie, kdy po smrti krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. země trpí pod kuratelou Oty Braniborského a jeho vojsk. Audiokniha vznikla v období jarního uzavření kultury v roce 2020. Autor se spojil s vnukem Karla Sellnera a požádal ho o svolení audioknihu vytvořit a následně ji poskytnout zdarma široké veřejnosti. A souhlas dostal. Děkuji tímto panu docentu Sellnerovi a vám přeji příjemný poslech.

Petr Matoušek, 8:53 hodin