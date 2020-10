Nakladatel Aleš Lederer: Největší obavy mám o knihkupectví

Nechci působit jako hysterik, ale cítím, že zejména pro knihkupectví je to tentokrát zdrcující rána. Určitě ne pro všechna, ale pro mnohá je tahle situace naprosto fatální, a důsledkem může být dokonce kolaps, řekl bych, jedné důležité části knižního trhu.

Je zřejmé, že ekonomická situace je pro všechny velmi složitá, ale dívám-li se do naší branže, pak je opravdu vážná zejména pro knihkupce. O ty mám strach největší. Letos na jaře byla knihkupectví kvůli koronaviru zavřena poprvé. Tehdy jsme se my nakladatelé dívali na ta opatření s velkou skepsí, ale realita nakonec nebyla tak zdrcující.

Zvýšily se prodeje knih přes e-shopy a my se chlácholili tím, že pro knižní odvětví není jaro ekonomicky až tak stěžejní a vše můžeme dohnat v předvánočním čase. Obrat v posledním kvartálu totiž tvoří někdy až šedesát procent celoročního obratu.

Takže teď, když byla znovu uzavřena všechna knihkupectví, vidím vládní opatření jako mnohem závažnější zásah do fungování celého knižního trhu. A nejde opět jen o knihkupectví, ale i o distribuční firmy, tiskárny, v nichž se knihy vyrábějí, a koneckonců i o nás nakladatele, kteří stojíme někde uprostřed tohoto řetězce.

Některá už skončila, ale není jich zatím mnoho. Obávám se zejména o ta v menších městech. Vždycky pracovala s malým obratem a neměla mnoho nástrojů, jak ekonomické výpadky řešit. Žila vždy z toho, co bezprostředně prodala, zkrátka co u nich čtenáři utratili.

Kdyby se otevřela slibovaného 3. listopadu, jistá šance na lepší výsledky by byla. Hlavní nápor lidí, kteří kupují knihy na Vánoce, přichází přibližně v polovině listopadu. Na rovinu ale říkám, že nevěřím, dokonce to považuji za vyloučené, že se krámy 3. listopadu otevřou. Situace kolem koronaviru je u nás velmi vážná a zcela jistě se nadále bude zhoršovat. Na začátku prosince, někdy kolem Mikuláše, bude snad reálná šance, že se všechny obchody znovu otevřou.

Ty další, které jsou nyní ve výrobě, zatím do kamenných obchodů nepůjdou. Čekají, až se knihkupectví znovu otevřou.

Nicméně věřím, že nám opět pomůže prodej přes e-shopy. Takže asi dva nebo tři tituly jsme nakonec záměrně odložili a dáme je do distribuce po Novém roce. Epidemie a to, co nastalo ve společnosti, tohle naše rozhodnutí neovlivnily.