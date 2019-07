aš, Novinky

Americké hip-hopové futuristy z Dälek, rapera a samplistu Willa Brookse a kytaristu a hráče na syntezátor Mika Mareho doplnili v Anguish dva členové švédské freejazzové skupiny sestavy Fire! Orchestra bubeník Andreas Werliin a saxofonista Mats Gustafsson. Na syntezátor hraje zakládající člen německé krautrockové skupiny Faust, 68letý Hans Joachim Irmler.

Vzniku Anguish předcházela celá série projektů na bázi krátkodobé spolupráce, které dnešní sestavě vyšlapaly cestu. Will Brooks a saxofonista Mats Gustafsson se přátelí od doby jazzového festivalu Konfrontationen v rakouském městě Nickelsdorf roku 2007.

Irmler, který stál u kolébky skupiny Faust, vysvětluje, že úplně první plán dnešní sestavy Anguish vznikl už kolem roku 2002: „Tehdy mi kytarista Christoph Lindner vyprávěl o jakési hip-hopové kapele z New Jersey, která se hlásila k odkazu naší skupiny Faust, a tak jsem se nakonec rozhodl, že je pozvu do našeho studia. Tak jsem se seznámil s Willem a Mikem a dalšími ze skupiny Dälek. A tehdy jsme se rozhodli natočit se spoluhráči ze sestavy Faust album, které zasadilo hip-hop do zcela nového kontextu. Vůbec poprvé tehdy došlo k tvůrčí kolizi dvou donedávna oddělených světů prog rocku a hip-hopu.”

Bubeník Andreas Werliin dodává: „Ve hře je spousta faktorů: hudební legendy se konfrontují s muzikanty o generaci mladšími. Je zajímavé sledovat, jak osobnosti, které zpočátku působí jako protihráči, objevují vrstvu po vrstvě společné znaky.”

Výsledkem je album nesoucí jen název skupiny, které bylo natočeno během pouhých tří dnů ve studiu skupiny Faust poblíž švýcarské hranice. Vyšlo u londýnské značky RareNoise Records zaměřené na tu nejsyrovější avantgardu. Nabízí kombinaci psychedelie a kosmického rocku s rapem a divokými erupcemi saxofonu. Temná nahrávka je plná podivných pokroucených elektronických zvuků i teskných linek saxofonu. Působí trochu jako průnik chladných desek Davida Bowieho Low a Heroes s temným hip hopem, ale nechybí ani hybné pasáže s rovným rytmem a divoké výkřiky.