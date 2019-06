jaš, kul, Právo

„My jsme nová generace, přišli jsme vám ukázat, že jsme nejlepší, všechno zvládneme a nikoho nepotřebujeme. Nepřipomíná vám to něco? Takhle jsme mluvili jako teenageři i my a historie se bude opakovat. Naše sladké rebelské mládí,“ říká zpěvák Dušan Marko, který písničku otextoval.

Koncertní klip New Generation je jakýmsi předkrmem k chystanému singlu Here I Am, ke kterému během letních měsíců chystají Support Lesbiens natočit klasický videoklip.

„Domluvili jsme se s režisérem Honzou Vančurou, že si v létě uděláme radost, vybereme pár pěkných lokací a připravíme klip k singlu Here I Am, který bychom chtěli uveřejnit koncem srpna,“ konstatuje kytarista Hynek Toman.

Obě zmiňované písničky jsou na aktuální desce Glow, kterou Support Lesbiens aktivně přehrávají v rámci letní sezony na festivalových pódiích v celé České republice.