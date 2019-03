Jan Šída, Právo

Expozici tvoří více než dvě stovky originálních olejů, kvašů či tušových kreseb, které pocházejí ze soukromých sbírek. Kurátoři Vladimír Prokop a Jakub Sluka rozdělili pro lepší orientaci výstavu na několik tematických celků.

Ty jsou věnovány třeba ilustracím k románům Jacka Londona, Julese Verna, Rudyarda Kiplinga, Roberta Louise Stevensona či Karla Maye, dále také díla doprovázející cestopisné publikace Enriqua Stanka Vráze či vědeckofantastickou literaturu Ludvíka Součka.

Kromě nich se může návštěvník pokochat i obrazovými rekonstrukcemi pravěkých reálií, které autor vytvářel ve vzájemné spolupráci s paleontologem Josefem Augustou. Jedinou pihou na kráse jsou malé popisky u jednotlivých děl, které dělají problémy především dříve narozeným návštěvníkům.

Nadčasovost Burianových prací

Nadčasovost a stále trvající oblíbenost Burianových prací tkví v několika zásadních věcech. V jeho nesporném výtvarném talentu, píli a citu pro detail. Pak také v chuti teoreticky se vzdělávat, protože zobrazované reálie se až nebezpečně blíží skutečnosti.

No a v neposlední řadě je to bezpochyby i téma, kterému se malíř celý život věnoval. Totiž dobrodružství ve všech formách a směrech. Na jeho pracích defilují hrdí indiánští bojovníci vedle větrem ošlehaných mořských vlků, desperátů, čekajících u kolejí, až pojede vlak do Flint Hillu, dobrodruhů, prosekávajících se mačetou pralesem, pravěkých bojovníků lovících obrovské predátory či cestovatelů do neprobádaných krajů.

Kromě těchto, pro obyčejného smrtelníka těžko dosažitelných zážitků maloval i ty, které čekaly na obyčejné chlapce a dívky. Ano, řeč je o Rikitanovi, legendárním idolu mládeže ze slavné Foglarovy knihy Hoši od Bobří řeky. Ta ovlivnila několik generací a patří stále mezi zásadní díla pojednávající nejen o lovení třinácti bobříků, odvaze či dobrodružství, ale také o volbě základních priorit a vytvoření si určitých životních hodnot.

Malíř toto všechno dokázal vyjádřit jedním jediným obrazem. Olej na plátně ukazuje iniciační obřad, při kterém vedoucí oddílu Rikitan přijímá stiskem ruky nové členy do svého oddílu.

Fundamentální symbol a jednotící prvek představuje totem s kultovní figurou bobra. Kladné hodnoty symbolizuje hlava indiána levitující nad hlavami členů. V jeho tváři, která vypadá jako vytesaná ze skály, se zračí hrdost a stoický klid.

Poprava prince z Miramare

Podobně působí i dva indiáni, slavný pohlavár Sedící Býk a náčelník v pernaté čelence, na velkých obrazech visících na stěně přímo proti vchodu do jednoho ze sálů. Je to to první, co udeří návštěvníka do očí při příchodu do výstavního prostoru.

Na druhé straně barikády stojí bandité z Divokého západu číhající na dostavník plný dolarů či osamělé jezdce. I když se jedná o záporné hrdiny, tvůrce je dokázal namalovat tak, že jsou nám ve své podstatě sympatičtí. Dobrodružství si hranice zkrátka neklade.

Malíř se nerozpakoval vyobrazit kromě smyšlených příběhů i skutečné historické události. Obraz Mexický císař / Princ z Miramare zobrazuje moment, kdy bojovníci prezidenta Juareze vezou sesazeného Habsburka na popraviště do Querétara. Ve tváři odsouzence se mísí aristokratická hrdost a smířenost s osudem.

Zdeněk Burian dokázal podat romantická dobrodružství s takovou precizností, že si mnohdy návštěvník výstavy připadá jako jejich přímý účastník. Na druhou stranu je po odchodu z galerie určitě rád, že na něj na ulici nečíhá opravdový válečník s tomahavkem a skalpovacím nožem.