Stanislav Dvořák, Novinky

Na slavnostním zahájení festivalu dostane Bohdalová cenu Kristián.

„Letos v Praze máme 17 kinosálů, je to víc než kterýkoliv jiný festival,“ sdělil v úterý zakladatel a prezident festivalu Fero Fenič. „Budeme v patnácti městech ČR, v každém kraji. Febiofest jde napříč zemí a má své diváky nejen v Praze.“

Ředitelka programu Anna Kopecká sdělila, že letos mají 156 filmů. „Přes 80 procent jsou premiéry, které diváci mohou vidět poprvé na našem festivalu a ve velké míře jen na festivalu.“

Premiéru si na festivalu zažije americký film Barryho Jenkinse If Beale Street Could Talk, drama z Harlemu sedmdesátých let, které má tři nominace na Oscara.

Hostem festivalu bude také držitel Oscara Bille August, dánský režisér, který natočil snímky jako Dům duchů, Pelle dobyvatel a Bídníci. V Praze rovněž obdrží cenu Kristián.

V dokumentární sekci je nejočekávanější film Petera Jacksona Nikdy nezestárnou. Jde o unikátní remasterované záběry, které zachycují 1. světovou válku očima obyčejných lidí. Filmaři zpracovali 100 hodin materiálu. Hlavní program bude představen až v březnu. Vstupenky a další podrobnosti budou na stránkách febiofest.cz.