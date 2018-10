Stanislav Dvořák, Novinky

Britští Def Leppard se k nám vracejí po čtyřech letech. Skupina, která brázdí pódia už desítky let a prodala přes 100 miliónů nosičů, vystupuje ve složení Joe Elliott (zpěv), Vivian Campbell (kytara), Phil Collen (kytara), Rick „Sav“ Savage (basa) a Rick Allen (bicí).

Od roku 1977 anglická hardrocková skupina natočila jedenáct řadových alb. První regulérní desku vydali v roce 1980 pod názvem On Through The Night. Patří mezi osm anglických kapel/umělců, jimž se dostalo v USA ocenění Diamond Award. V Síni slávy dělají společnost takovým velikánům, jako jsou The Beatles, Elton John, Pink Floyd, George Michael, Eric Clapton a Bee Gees.

Def Leppard

FOTO: Ross Halfin

Whitesnake je kapela, která byla rovněž hodně populární v sedmdesátých a osmdesátých letech. Zpěvák David Coverdale založil Whitesnake v roce 1978 poté, co odešel z Deep Purple. Tvorba Whitesnake přinesla koncem sedmdesátých let a v první půlce let osmdesátých jak těžký blues-rock alb Trouble, Lovehunter, Ready And Willing a Come An‘ Get It, tak později výbušný hard-rock na deskách Slide It In, Whitesnake a Slip of the Tongue.

Vstupenky budou v síti Ticketportal od 2. 11. 2018 v 10:00 za 1190 - 1790 Kč.