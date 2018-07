Stanislav Dvořák, Novinky

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny natočil David Yates podle scénáře Rowlingové a v hlavních rolích se fanoušci setkají s Eddiem Redmaynem, Katherine Waterstonovou, Johnnym Deppem, Judem Lawem, Danem Foglerem či Zoë Kravitzovou, dcerou funk-rockera Lennyho Kravitze.

Hudbu složil slavný hollywoodský skladatel James Newton Howard.

Herec Jude Law

FOTO: Vertical Ent.

Druhý díl Fantastických zvířat se začal připravovat ještě dříve, než se první dostal v roce 2016 do kin. Obyčejně se čeká na tržby filmu a až pak se začne investovat do pokračování. V tomto případě se ale dá očekávat několik dalších filmů, protože komerční úspěch to nepochybně mít bude.

Eddie Redmayne a Katherine Waterstonová

FOTO: Warner Bros.

U kritiků měla úspěch divadelní hra Harry Potter and the Cursed Child, jež se hraje v Londýně, tu však Rowlingová osobně nenapsala ani nerežírovala. V knižní formě šla také na dračku.