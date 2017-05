Jak dobře svou roli natrénovala si můžete poslechnout ve videu. Šimsová se netají tím, že i když jako dítě Spejbla a Hurvínka sledovala, tak by ji ani ve snu nenapadlo, že se jednou Máničkou sama stane.

Osudná fistulka

„Vždycky jsem chtěla být herečkou, a je pravda, že už na škole jsem začala směřovat k dětskému divadlu,“ svěřila se loutkoherečka s tím, že svůj životopis do Divadla S+H poslala před třinácti lety, kdy byla řádně prozkoušena uměleckým šéfem Martinem Kláskem. Ten přišel na to, že je Marie vůbec schopna svůj hlas vytáhnout do takové výšky, aby se Máničce přiblížila. „Do té doby jsem to vůbec nevěděla, že něco takového umím,“ přiznala Novinkám usměvavá herečka.

Tvrdý trénink

„Nastoupila jsem jako elévka, tudíž jsem se první roky učila vodit řádně loutku a zvyšovat hlas. Chce to, jak my říkáme, tisíc jarních kilometrů pohybu s loutkou. To znamená co nejvíce pohybu s loutkou po jevišti, než si pohyb a animaci člověk zažije,“ vysvětlila Marie s tím, že dlouho měla loutku velikosti Máničky i doma k řádnému tréninku.

Helena Štáchová mluvila Máničku 50 let.

FOTO: Petr Horník, Právo

Diváci drží palce

Vzhledem k tomu, že Helena Štáchová mluvila nejlepší kamarádku Hurvínka tak dlouho, byla Šimsová připravena na různé reakci diváků. „Nesrovnávají, ono to ani nejde, oni vědí, že ten hlas bude jiný. Zatím mi drží palce, jsou milí,“ usmívá se sympatická Mánička, která na paní Štáchovou ráda vzpomíná stejně jako zbytek souboru.

Marie od ní dostala pár rad. „Byly to vždy rady cenné, přesné, praktické, předávané s trpělivostí a humorem. Neméně prospěšnou školou pro mě ale byla všechna ta léta, kdy jsem ji mohla pozorovat při práci. Byla to skutečně skvělá herečka.“