Hossu se vyfotografoval se svou obětí, jako kdyby to byla lovecká trofej Foto: TV Markíza

Slovákovi, který ukopal k smrti Filipínce, zvýšili trest na devět let

Juraj Hossu (28), který loni v květnu v Bratislavě napadl Filipínce Henryho Johna Serafica Acordu (36), půjde na devět let do vězení. Odvolací krajský soud v Bratislavě v úterý rozhodl o zvýšení trestu z původních šesti let.