Pravidelné platby domácnosti je vskutku třeba zadávat do trvalých příkazů pečlivě. Není radno spoléhat na to, že dodavatel služeb či energií v případě nějakého výpadku pošle upomínku. Mladá rodina z Prahy na lehkovážnost šeredně doplatila,... Celý článek Upomínky házel počítač do spamu, odstřihli je od proudu»