Hasiči evakuovali rodinu, kterou ohrožoval zřícený dům v sousedství

Několik lidí museli v pátek večer evakuovat hasiči z rodinného domu v obci Zborovice na Kroměřížsku poté, co se v jeho sousedství částečně zhroutil starý rodinný dům. Statik poté zakázal vstup do jeho okolí a nařídil demolici poškozené nemovitosti. Právu to v sobotu řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček.