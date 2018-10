Petr Marek, Novinky, ČTK, Právo

Soud původně uznal ženy vinnými z usmrcení z nedbalosti, ač obžalované svorně tvrdily, že nepochybily a při kontrole vlaku před jeho rozjezdem splnily všechny povinnosti, které jim ukládají vnitřní předpisy.

Obžalované podle žalobce mohly vidět posledního cestujícího, který pravděpodobně dveře vagónu, z nichž dítě vypadlo, nedovřel, a nijak na to nereagovaly. Měly však povinnost přesvědčit se pohledem, že dveře jsou zavřeny, a to z místa, kde bezprostředně před odjezdem vlaku byly, nemohly udělat. Spoléhaly prostě na to, že je vše v pořádku, a tím porušily důležitou povinnost.

„Nebylo jednoznačně prokázáno, že za neštěstí nesou odpovědnost právě obžalované. Neztotožnili jsme se s hodnocením důkazů, jak to provedl okresní soud. Bylo podle nás až tendenční. Posledního cestujícího podle nás vidět nemusely. Vycházely jsme z rozborů kamerových záznamů, ale i z dalších důkazů. Obžalované zachovaly potřebnou míru opatrnosti. Neshledaly jsme u nich ani nevědomou nedbalost. Pokud by totiž někdo dveře otevřel zevnitř, a to bylo možné, nemohly to vědět. Technologické postupy, které tehdy platily, prostě nebyly schopny eliminovat možná rizika,“ vysvětlila soudkyně Lenka Konrádová.

Mimosoudní vyrovnání

Neštěstí se stalo předloni 24. července na trati mezi Olomoucí a Štěpánovem ve směru na Prahu. Dívenka vypadla podle obžaloby z vlaku ve chvíli, kdy stála v blízkosti otevřených dveří toalety a čekala na matku, která tam byla s její čtyřletou sestrou.

V rychlosti 111,5 kilometru za hodinu se dveře prudce, neočekávaně otevřely a dívenka vypadla z prostoru u toalety, když se držela rámu dveří, z vlaku. Těžkým zraněním na místě podlehla. Rodina oběti náhradu škody po obžalovaných nepožadovala, České dráhy se s ní mimosoudně vyrovnaly.

V průběhu projednávání celé kauzy se objevily i spekulace, že dítě mohlo vypadnout z okna nebo z něj mohlo být vyhozeno. Okresní soud to však odmítl, ač to od některých svědků zaznělo, a to s tím, že šlo o jejich subjektivní dojmy nebo záměrné lži z důvodu falešné kolegiality. Důkazy to podle něj jednoznačně vyloučily. Nebylo by to možné ani technicky.